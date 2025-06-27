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Нерадивую мать из Кировграда будут судить за истязание собственных детей
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Кировграде завершилось расследование уголовного дело в отношении 37-летней матери, которую обвиняют в неисполнении родительских обязанностей и истязании собственных детей.
По версии следствия, с 2023 года мать стала проявлять по отношению к своим детям – несовершеннолетней дочери и малолетнему сыну – жестокость, а также угрожать им и оскорблять их. Вместе с тем женщина злоупотребляла алкоголем, в том числе распивая спиртное в компании с посторонними людьми. В отдельные дни дети она могла надолго оставлять детей одних без каких-либо уважительных причин.
Когда стало ясно, что женщина толком не заботится о детях, а только мучает их ей было предъявлено обвинение.
Ей вменяют статьи о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ст. 156 УК РФ) и о истязании несовершеннолетних, находящихся в беспомощном состоянии и в материальной зависимости (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ), рассказали в СУ СКР по Свердловской области.
По версии следствия, с 2023 года мать стала проявлять по отношению к своим детям – несовершеннолетней дочери и малолетнему сыну – жестокость, а также угрожать им и оскорблять их. Вместе с тем женщина злоупотребляла алкоголем, в том числе распивая спиртное в компании с посторонними людьми. В отдельные дни дети она могла надолго оставлять детей одних без каких-либо уважительных причин.
Когда стало ясно, что женщина толком не заботится о детях, а только мучает их ей было предъявлено обвинение.
Ей вменяют статьи о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ст. 156 УК РФ) и о истязании несовершеннолетних, находящихся в беспомощном состоянии и в материальной зависимости (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ), рассказали в СУ СКР по Свердловской области.
«Следствием СК России также приняты меры по недопущению дальнейшего проживания детей с матерью, сейчас они воспитываются родственниками»,
– добавили в областном СКР.
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