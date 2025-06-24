Не попавшему на «Ласточку» из-за электрошокера новоуральцу выплатят компенсацию

Владислав Постников © Вечерние ведомости

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Свердловский областной суд поставил точку в истории, начавшейся осенью прошлого года на вокзале станции «Верх-Нейвинск». Житель Новоуральска намеревался уехать на поезде «Ласточка» в Нижний Тагил, но не смог попасть на платформу из-за конфликта с сотрудниками службы транспортной безопасности.В октябре 2023 года при досмотре на контрольно-пропускном пункте сотрудники частного охранного предприятия ООО ПТБ «Аспект», обеспечивающего безопасность на вокзале, обнаружили у мужчины в сумке электрошокер. Пассажиру предложили либо утилизировать устройство, либо передать его знакомым. Пока шло обсуждение возможных вариантов, поезд ушёл.Новоуралец обратился в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила, потребовав признать действия охраны незаконными, а также компенсировать ему расходы на билет, неустойку, моральный вред, затраты на юриста и штраф за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя. Суд частично удовлетворил иск: действия охраны были признаны неправомерными, а с ОАО «РЖД» взыскано в общей сложности более 16 тысяч рублей.Представители РЖД попытались оспорить решение, заявив, что компания не является надлежащим ответчиком, так как охраной занимается сторонняя организация. Однако Свердловский областной суд оставил решение в силе, отметив, что РЖД, как сторона договора перевозки, обязана обеспечивать надлежащее управление процессом транспортной безопасности — в том числе и через подрядчиков.