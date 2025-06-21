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Дело о погубившем человека автокране рассмотрят в Орджоникидзевском суде Екатеринбурга

20.30 Понедельник, 30 июня 2025
Фото: прокуратура Свердловской области
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В Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга прокуратурой передано уголовное дело о ЧП с гибелью человека, произошедшей в апреле. Обвинение предъявлено машинисту автокрана, производившему строительные работы на территории ЖК «Парк Победы».

Работник ООО «БИЛДИНГ КРАН» сядет на скамью подсудимых по обвинению в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем гибель человека. Как установило следствие, трагедия произошла утром 11 апреля 2025 года на строительной площадке жилого комплекса «Парк Победы». Обвиняемый, мужчина 1973 года рождения, находясь на рабочем месте, допустил грубое нарушение правил промышленной безопасности. Он установил выносные опоры автокрана с нарушением требований, не проверил наличие людей в опасной зоне — в том числе в котловане, где велись работы, — и начал выдвижение стрелы на полную длину.

В результате под правыми опорами крана провалился грунт, техника потеряла устойчивость и опрокинулась. Крайняя секция стрелы упала прямо в котлован, смертельно травмировав рабочего компании ООО СК «Профит», находившегося внизу. Он скончался на месте от полученных телесных повреждений.

Прокуратура Орджоникидзевского района утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу. Машинисту автокрана предъявлено обвинение по части 2 статьи 217 Уголовного кодекса Российской Федерации — нарушение требований промышленной безопасности опасного производственного объекта, повлекшее по неосторожности смерть человека. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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20:30 Дело о погубившем человека автокране рассмотрят в Орджоникидзевском суде Екатеринбурга
20:11 Свыше 200 нарушений противопожарного режима пресекли за неделю в Свердловской области
17:56 На десять дней в Екатеринбурге закроют улицу Анны Бычковой
17:19 В двух районах Екатеринбурга строят собачьи парки и скейт-площадки
16:54 Ударившую школьницу бутылкой по голове пассажирку 333-го трамвая будут судить в Екатеринбурге
16:15 В Красноуральске прокуратура вступилась за сотрудников городской больницы
15:41 Уголовное дело, вызвавшее скандал между Россией и Азербайджаном, передают из Екатеринбурга в Москву
15:24 Новый аудиогид по Нижнему Новгороду и Городцу стал бесплатным для уральцев
14:28 В здании СУНЦ УрФУ уже в 2026 году может разместиться обычная школа
14:06 Жители Свердловской области просят Паслера помочь защитить берег Балтыма от застройки
12:49 В екатеринбургском коттеджном посёлке Карасьозерский при возведении таунхауса сорвался рабочий
12:18 Вожатого из санатория в Первоуральске признали виновным в домогательствах к детям
11:37 Два дня в Свердловской области горели леса
11:25 За травмы женщины-пешехода будут судить пенсионера-водителя в Екатеринбурге
10:28 В Екатеринбурге закрыли один из выходов со станции метро «Геологическая»
09:50 Приставы назвали причину закрытия ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге
09:36 Два ДТП с участием детей произошли в Свердловской области в воскресенье
18:22 В Каменске-Уральском задержали пьяную водительницу после обращений от горожан
18:04 СК России изучит обстоятельства смерти фигурантов дела об убийствах в Свердловской области
17:45 Свердловчанам предлагают оценить дороги, тепло и воду на «Госуслугах»
16:42 Мэрия объявила конкурс на лучшие идеи оформления летних кафе в Екатеринбурге
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