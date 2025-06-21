Дело о погубившем человека автокране рассмотрят в Орджоникидзевском суде Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга прокуратурой передано уголовное дело о ЧП с гибелью человека, произошедшей в апреле. Обвинение предъявлено машинисту автокрана, производившему строительные работы на территории ЖК «Парк Победы».Работник ООО «БИЛДИНГ КРАН» сядет на скамью подсудимых по обвинению в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем гибель человека. Как установило следствие, трагедия произошла утром 11 апреля 2025 года на строительной площадке жилого комплекса «Парк Победы». Обвиняемый, мужчина 1973 года рождения, находясь на рабочем месте, допустил грубое нарушение правил промышленной безопасности. Он установил выносные опоры автокрана с нарушением требований, не проверил наличие людей в опасной зоне — в том числе в котловане, где велись работы, — и начал выдвижение стрелы на полную длину.В результате под правыми опорами крана провалился грунт, техника потеряла устойчивость и опрокинулась. Крайняя секция стрелы упала прямо в котлован, смертельно травмировав рабочего компании ООО СК «Профит», находившегося внизу. Он скончался на месте от полученных телесных повреждений.Прокуратура Орджоникидзевского района утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу. Машинисту автокрана предъявлено обвинение по части 2 статьи 217 Уголовного кодекса Российской Федерации — нарушение требований промышленной безопасности опасного производственного объекта, повлекшее по неосторожности смерть человека. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.