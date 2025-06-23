Свыше 200 нарушений противопожарного режима пресекли за неделю в Свердловской области

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

За минувшую неделю в Свердловской области выявлено 228 нарушений правил особого противопожарного режима. О таком результате работы патрульно-контрольных групп отчиталось Министерство по чрезвычайным ситуациям.Сотрудники областного МЧС России провели 239 выездных обследований. По их итогам составлено 126 протоколов и инициировано 26 административных расследований. Органами местного самоуправления проведено 567 обследований и заведено 102 дела об административных правонарушениях.Наиболее распространёнными нарушениями остаются: незаконное выжигание сухой травы, сжигание мусора и разведение костров в запрещённых местах, неудовлетворительное содержание придомовых территорий и образование несанкционированных свалок.Напомним, особый противопожарный режим в Свердловской области действует уже не первую неделю. За время его объявления составлено уже 1798 административных протоколов.