В двух районах Екатеринбурга строят собачьи парки и скейт-площадки





– говорят в мэрии. «Строительство идёт в Академическом и Орджоникидзевской районах»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сразу в двух районах Екатеринбурга ведётся строительство трёх собачьих парков и двух скейт-площадок, сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе городской администрации.В Академическом районе скейт-площадку строят недалеко от церкви в Преображенском парке. В том же парке, но уже ближе к улице Мехренцева облагораживается площадка для выгула собак.В Орджоникидзевском районе также появится скейт-площадка – её хотят сделать на пересечении улиц Культуры и Фестивальной. А собачьих парков в районе станет два – их обещают благоустроить до конца июля на месте пустырей на Стахановской, 4 и Фрезеровщиков, 37.