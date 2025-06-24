Возрастное ограничение 18+
В двух районах Екатеринбурга строят собачьи парки и скейт-площадки
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сразу в двух районах Екатеринбурга ведётся строительство трёх собачьих парков и двух скейт-площадок, сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе городской администрации.
В Академическом районе скейт-площадку строят недалеко от церкви в Преображенском парке. В том же парке, но уже ближе к улице Мехренцева облагораживается площадка для выгула собак.
В Орджоникидзевском районе также появится скейт-площадка – её хотят сделать на пересечении улиц Культуры и Фестивальной. А собачьих парков в районе станет два – их обещают благоустроить до конца июля на месте пустырей на Стахановской, 4 и Фрезеровщиков, 37.
«Строительство идёт в Академическом и Орджоникидзевской районах»,
– говорят в мэрии.
В Академическом районе скейт-площадку строят недалеко от церкви в Преображенском парке. В том же парке, но уже ближе к улице Мехренцева облагораживается площадка для выгула собак.
В Орджоникидзевском районе также появится скейт-площадка – её хотят сделать на пересечении улиц Культуры и Фестивальной. А собачьих парков в районе станет два – их обещают благоустроить до конца июля на месте пустырей на Стахановской, 4 и Фрезеровщиков, 37.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию