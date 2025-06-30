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В Красноуральске прокуратура вступилась за сотрудников городской больницы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Краснотурьинске прокуратура обязала местную Центральную городскую больницу предоставить двум сотрудникам дополнительный оплачиваемый отпуск на две недели.
Как рассказали в телеграм-канале прокуратуры Свердловской области, локальными актами больницы был установлен дополнительный ежегодный отпуск на 14 календарных дней, на который могли претендовать сотрудники, чья работа считается вредной. Однако двоим сотрудникам лаборатории, условия труда которых относится к таковой (класс опасности 3.2), дали отпуск лишь на неделю – 7 календарных дней.
Проверка, которую проводило надзорное ведомство, показала, что условия труда не были улучшены, а значит и ухудшаться за счёт сокращения отпуска не должны.
В связи с этим прокурор обращался в Красноуральский городской суд с иском о признании за сотрудниками лаборатории права на дополнительный отпуск и возложении на больницу обязанности предоставить работникам отпуск за те дни, которые не предоставлялись в 2022 и 2023 годы, а также обязанности выплатить моральную компенсацию.
Суд требования удовлетворил.
Как рассказали в телеграм-канале прокуратуры Свердловской области, локальными актами больницы был установлен дополнительный ежегодный отпуск на 14 календарных дней, на который могли претендовать сотрудники, чья работа считается вредной. Однако двоим сотрудникам лаборатории, условия труда которых относится к таковой (класс опасности 3.2), дали отпуск лишь на неделю – 7 календарных дней.
Проверка, которую проводило надзорное ведомство, показала, что условия труда не были улучшены, а значит и ухудшаться за счёт сокращения отпуска не должны.
«Исходя из требований законодательства, предоставляемые гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с вредными условиями труда не могут быть ухудшены, а размеры снижены без подтверждения улучшения условия труда по результатами специальной оценки условия труда. Результаты специальной оценки условий труда на рабочих местах работников клинико-диагностической лаборатории показали, что условия труда работников не улучшились»,
– пояснили в ведомстве.
В связи с этим прокурор обращался в Красноуральский городской суд с иском о признании за сотрудниками лаборатории права на дополнительный отпуск и возложении на больницу обязанности предоставить работникам отпуск за те дни, которые не предоставлялись в 2022 и 2023 годы, а также обязанности выплатить моральную компенсацию.
Суд требования удовлетворил.
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