В Красноуральске прокуратура вступилась за сотрудников городской больницы

– пояснили в ведомстве.

«Исходя из требований законодательства, предоставляемые гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с вредными условиями труда не могут быть ухудшены, а размеры снижены без подтверждения улучшения условия труда по результатами специальной оценки условия труда. Результаты специальной оценки условий труда на рабочих местах работников клинико-диагностической лаборатории показали, что условия труда работников не улучшились»,