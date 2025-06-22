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В здании СУНЦ УрФУ уже в 2026 году может разместиться обычная школа
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Уже в следующем году в здании СУНЦ УрФУ вместо лицея может разместиться обычная школа. Об этом на своей первой пресс-конференции рассказал исполняющий обязанности ректора УрФУ Илья Обабков.
СУНЦ хотят перевести в новый корпус в микрорайоне Новокольцовский, а нынешнее здание в Пионерском микрорайоне отдать обычной школе.
Переезд, по его словам, произойдёт не ранее 2026 года.
Напомним, ранее переселение в общежития в микрорайоне Новокольцовский вызывало недовольство у части студентов, в основном из-за плохой транспортной доступности микрорайона.
Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) был создан в составе УрГУ имени А. М. Горького в 1990 году. После поглощения УрГУ стал частью УрФУ. Считается одним из лучших учреждений среднего образования в России, в недавнем рейтинге RAEX занял 8-е место в стране, уступив лишь шести московским и одной новосибирской школе.
СУНЦ хотят перевести в новый корпус в микрорайоне Новокольцовский, а нынешнее здание в Пионерском микрорайоне отдать обычной школе.
«Старое здание находится в хорошем состоянии, его передадут городу или области»,
– сказал Илья Обабков.
Переезд, по его словам, произойдёт не ранее 2026 года.
Напомним, ранее переселение в общежития в микрорайоне Новокольцовский вызывало недовольство у части студентов, в основном из-за плохой транспортной доступности микрорайона.
Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) был создан в составе УрГУ имени А. М. Горького в 1990 году. После поглощения УрГУ стал частью УрФУ. Считается одним из лучших учреждений среднего образования в России, в недавнем рейтинге RAEX занял 8-е место в стране, уступив лишь шести московским и одной новосибирской школе.
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