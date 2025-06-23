Жители Свердловской области просят Паслера помочь защитить берег Балтыма от застройки

– утверждают местные жители.

«Мы считаем, что для такого уникального природного комплекса, как озеро Балтым, жизненно важно включить в охранную зону прибрежную территорию посёлка Санаторный. Застройка этой территории неминуемо приведёт к гибели водоёма, и вместо озера мы получим болото»,