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Жители Свердловской области просят Паслера помочь защитить берег Балтыма от застройки
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Жители Свердловской области создали петицию к губернатору с просьбой помочь защитить озеро Балтым от застройки.
Как рассказали Вечерним ведомостям авторы коллективного обращения, в настоящий момент региональное министерство природных ресурсов и экологии завершает работу над проектом ООПТ (особо охраняемые природные территории) памятника природы регионального значения «Озера Балтым с окружающими лесами». В ближайшее время этот проект может быть передан на подпись к временно исполняющему обязанности губернатора Денису Паслеру. Однако люди просят не подписывать указ, поскольку в проект охранной зоны не входит территория «Огонь пляжа» в посёлке Санаторный.
По данным местных жителей, в 2023 году власти Верхней Пышмы передали эту территорию под многоквартирную застройку. Жители посёлка пытались этому противостоять и подавали коллективный иск с просьбой придать землям рекреационный статус. Эту просьбу Свердловской областной суд удовлетворил в 2024 году, но, по словам жителей, это не повлияло на планы по застройке.
Авторы петиции отмечают, что охранная зона озера практически по всему периметру составляет 200 метров, что необходимо для охраны водных биологических ресурсов. Местные жители уверены, что при застройке прибрежной территории границы охранной зоны будут сокращены.
Также люди опасаются, что, если допустить застройку территории посёлка, то в будущем под застройку будут переводиться и другие земли вокруг озера.
В связи с этим в коллективном обращении жители посёлка Санаторный просят губернатора не подписывать проект указа, а отправить его на доработку, чтобы министерство природы увеличило охранную зону ООПТ памятника природы регионального значения «Озера Балтым с окружающими лесами» и включило в неё территорию посёлка.
Как рассказали Вечерним ведомостям авторы коллективного обращения, в настоящий момент региональное министерство природных ресурсов и экологии завершает работу над проектом ООПТ (особо охраняемые природные территории) памятника природы регионального значения «Озера Балтым с окружающими лесами». В ближайшее время этот проект может быть передан на подпись к временно исполняющему обязанности губернатора Денису Паслеру. Однако люди просят не подписывать указ, поскольку в проект охранной зоны не входит территория «Огонь пляжа» в посёлке Санаторный.
По данным местных жителей, в 2023 году власти Верхней Пышмы передали эту территорию под многоквартирную застройку. Жители посёлка пытались этому противостоять и подавали коллективный иск с просьбой придать землям рекреационный статус. Эту просьбу Свердловской областной суд удовлетворил в 2024 году, но, по словам жителей, это не повлияло на планы по застройке.
Авторы петиции отмечают, что охранная зона озера практически по всему периметру составляет 200 метров, что необходимо для охраны водных биологических ресурсов. Местные жители уверены, что при застройке прибрежной территории границы охранной зоны будут сокращены.
«Мы считаем, что для такого уникального природного комплекса, как озеро Балтым, жизненно важно включить в охранную зону прибрежную территорию посёлка Санаторный. Застройка этой территории неминуемо приведёт к гибели водоёма, и вместо озера мы получим болото»,
– утверждают местные жители.
Также люди опасаются, что, если допустить застройку территории посёлка, то в будущем под застройку будут переводиться и другие земли вокруг озера.
В связи с этим в коллективном обращении жители посёлка Санаторный просят губернатора не подписывать проект указа, а отправить его на доработку, чтобы министерство природы увеличило охранную зону ООПТ памятника природы регионального значения «Озера Балтым с окружающими лесами» и включило в неё территорию посёлка.
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