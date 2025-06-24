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Свердловчанам предлагают оценить дороги, тепло и воду на «Госуслугах»
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области стартовал опрос, в котором жителям предлагают высказать мнение о качестве работы органов местного самоуправления. Пройти анкету можно до 31 декабря на портале «Госуслуги».
Свердловчан просят оценить шесть ключевых сфер: транспортное обслуживание, состояние автомобильных дорог, организацию тепло-, водо-, электро- и газоснабжения. В частности, участникам предлагается ответить, удовлетворены ли они качеством водоснабжения и водоотведения, состоянием дорог и надёжностью подачи тепла.
Как уточняется на сайте администрации Екатеринбурга, заполнение анкеты займёт не более двух–трёх минут.
Свердловчан просят оценить шесть ключевых сфер: транспортное обслуживание, состояние автомобильных дорог, организацию тепло-, водо-, электро- и газоснабжения. В частности, участникам предлагается ответить, удовлетворены ли они качеством водоснабжения и водоотведения, состоянием дорог и надёжностью подачи тепла.
Как уточняется на сайте администрации Екатеринбурга, заполнение анкеты займёт не более двух–трёх минут.
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