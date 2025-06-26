Мэрия объявила конкурс на лучшие идеи оформления летних кафе в Екатеринбурге

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В столице Урала стартовал конкурс на лучший дизайн летнего кафе. С 30 июня по 31 августа желающие могут подать свои заявки по адресу: idea@ekadm.ru. Об этом сообщает Департамент информационной политики администрации города Екатеринбурга.Цель конкурса — улучшить облик летних кафе, выявить наиболее удачные концепции и распространить лучшие решения в городской среде. Участников будут оценивать по трём критериям: оригинальность идеи, соответствие согласованному проекту и соответствие дизайн-коду летних кафе Екатеринбурга.С 8 по 16 сентября жюри в онлайн-формате рассмотрит поданные заявки. Победителей определят по сумме баллов, выставленных экспертами. Итоги конкурса подведут не позднее 3 октября. Победитель и призёры получат дипломы главы Екатеринбурга, а список лучших будет опубликован на официальном сайте мэрии.