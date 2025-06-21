Грозы, град и ветер до 25 м/с: предупреждение спасателей для жителей Свердловской области

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Свердловской области в ближайшие дни ожидается резкое ухудшение погоды. По информации синоптиков, 29 и 30 июня в регионе местами пройдут очень сильные дожди и ливни, возможен крупный град, грозы и шквалистый ветер с порывами до 25 м/с.Рекомендуется не выходить на улицу без необходимости, не проводить работы на высоте, проверить дренажные системы. Дома следует закрыть окна и двери, отключить электроприборы и не приближаться к проводке и антеннам.В пути лучше переждать грозу в машине вдали от деревьев. На водоёмах — срочно покинуть акваторию. При граде укройте голову, не стойте под деревьями. При сильном ветре держитесь подальше от шатких конструкций и ЛЭП. В случае ЧП звоните «101» или «112».