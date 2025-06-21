Свердловская область встретит июль дождями и грозами

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Неделя в Свердловской области начнётся с неустойчивой погоды — жителей региона ждут кратковременные дожди, грозы и туманы. Об этом сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».В понедельник, 30 июня, ожидается облачность с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ночью температура составит от +11 до +16 градусов, днём — от +22 до +27. Ветер западный, 2–7 м/с. В некоторых населённых пунктах возможен туман. В Екатеринбурге ночью прогнозируют до +15 градусов, днём — +23. Ожидаются осадки и гроза.Во вторник, 1 июля, погода будет переменчивой. Возможны кратковременные дожди, местами грозы и туман в ночные часы. Ветер южный, 3–8 м/с. Температура ночью от +10 до +15, днём от +23 до +28 градусов, на юго-западе региона — до +20. В Екатеринбурге ночью осадков не ожидается, температура — около +14, днём — до +25, с кратковременным дождём.Среда, 2 июля, принесёт усиление ветра — южного и юго-западного направления, 4–9 м/с, с порывами до 15 м/с. Пройдут небольшие и местами умеренные дожди, возможны грозы. Температура ночью составит +12…+17, днём — +21…+26 градусов. В Екатеринбурге прогнозируется небольшой дождь, ночью +15, днём +23.