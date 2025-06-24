В Невьянске суд восстановил на работе слесаря, уволенного по заявлению жены

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Житель Невьянска, работавший слесарем на заводе, оказался без работы, сам того не зная. Как сообщает телеграм-канал Свердловского областного суда, уволили мужчину по заявлению, которое он не писал — его составила супруга.В ноябре 2024 года мужчина перенёс операцию и находился на длительном больничном. Весной 2025 года его жена принесла домой трудовую книжку. Так он узнал, что больше не работает в цехе ООО «Инструментально-механический завод». Обратившись к работодателю, слесарь был удивлён: увольнение оформили по его «личному заявлению».Позже супруга призналась, что написала и подала заявление сама — из лучших побуждений. Она решила, что мужу лучше уволиться. Сам он с таким решением не согласился и попытался восстановиться на работе, но на предприятии его не приняли.Тогда мужчина подал иск в Невьянский городской суд. Суд установил, что работник не подавал заявление об увольнении и в момент расторжения трудового договора официально находился на больничном. Приказ об увольнении признан незаконным. ООО «Инструментально-механический завод» обязали восстановить слесаря в должности.