В Екатеринбурге задержали молодых людей, укравших квадрокоптеры на 800 тысяч рублей

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге полицейские задержали двоих подозреваемых в краже оборудования из магазина, специализирующегося на продаже и обслуживании квадрокоптеров. Инцидент произошёл 20 июня. Представители магазина сообщили в полицию о хищении техники на сумму около 800 тысяч рублей. Об этом сообщает полиция в телеграм-канале «Патрульный участок».Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 7 быстро установили личности подозреваемых и задержали их. Ими оказались местные жители 21 и 22 лет, уже имевшие судимости за кражи из других магазинов Екатеринбурга.Похищенное оборудование злоумышленники хранили в автомобиле одного из них. Сбыть технику молодые люди не успели — специфический товар оказался непрост в реализации. Вся украденная техника была изъята сотрудниками полиции и возвращена владельцам.В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Им грозит до пяти лет лишения свободы.