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Екатеринбург после «Ночи музыки»: 450 тысяч зрителей, 2500 артистов и 7,5 тонн мусора
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Обновлено: изначально мэрия Екатеринбурга сообщала о 150 тысячах человек, но позднее новость удалили с сайта администрации и опубликовали новую — с изменённым числом: 450 тысяч.
Фестиваль «Ночь музыки» прошел в Екатеринбурге: по данным на сайте администрации города, в мероприятии приняли участие более 450 тысяч человек. На 120 площадках города выступили 2500 артистов — от хип-хоперов до классических исполнителей.
Завершилась музыкальная ночь акцией «Светает». Под аккомпанемент камерного оркестра B-A-C-H Сергей Бобунец исполнил песню «Ночь пройдёт, наступит утро ясное». Зрители встречали рассвет, отражая первые солнечные лучи с помощью 40 тысяч зеркал.
Сразу после окончания концертов началась уборка города. Как сообщила мэрия, к работе привлекли 74 дорожных рабочих и 106 единиц техники. За ночь удалось собрать 7,5 тонны мусора и вывезти 63 тонны грязи.
Фестиваль «Ночь музыки» прошел в Екатеринбурге: по данным на сайте администрации города, в мероприятии приняли участие более 450 тысяч человек. На 120 площадках города выступили 2500 артистов — от хип-хоперов до классических исполнителей.
Завершилась музыкальная ночь акцией «Светает». Под аккомпанемент камерного оркестра B-A-C-H Сергей Бобунец исполнил песню «Ночь пройдёт, наступит утро ясное». Зрители встречали рассвет, отражая первые солнечные лучи с помощью 40 тысяч зеркал.
Сразу после окончания концертов началась уборка города. Как сообщила мэрия, к работе привлекли 74 дорожных рабочих и 106 единиц техники. За ночь удалось собрать 7,5 тонны мусора и вывезти 63 тонны грязи.
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