В Екатеринбург прибыли 15 новых автобусов-гармошек: они выйдут на маршруты с 1 августа

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбург поступила первая партия из 15 новых автобусов особо большого класса модели «Volgabus» 6271G2. Машины вмещают до 184 человек и уже с 1 августа начнут обслуживать самые загруженные городские маршруты. Об этом сообщили на сайте города.Новые автобусы-гармошки получат валидаторы и выйдут на линии № 49 и № 51.Салоны машин оборудованы кондиционерами, обогревателями, информационными табло и системами книлинга. Для маломобильных пассажиров предусмотрены аппарели и четыре специальных места. Внутри установлены бортовые компьютеры и система отображения времени и температуры.По словам Дениса Паслера, это только начало масштабного обновления транспорта в регионе. В ближайшие годы в планах — обновить около 400 автобусов, включая те, что находятся в распоряжении частных перевозчиков. Кроме того, во второй половине года возможно поступление 150 троллейбусов с увеличенным автономным ходом.Паслер также отметил работу сотрудников МУП «Гортранс». На предприятии сохраняются машины, которые уже преодолели более миллиона километров — они не используются в ежедневной работе, но могут быть возвращены на линии при необходимости.