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Власти отменили строительство мусоросортировочного завода в Сысертском районе
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Власти Свердловской области отказались от планов по строительству мусоросортировочного завода в Сысертском районе. Решение принято сегодня после обсуждений с депутатами и муниципалитетом. Об этом сообщает Денис Паслер в своём телеграм-канале.
«Как и обещал, до конца июня я принял решение, которое считаю правильным и взвешенным», — сообщил врио губернатора. По его словам, концессионное соглашение, заключённое ранее, будет расторгнуто, так как его условия противоречат интересам региона и его жителей.
Паслер отметили, что работа по организации системы обращения с отходами будет продолжена. Рассматриваются альтернативные площадки для размещения объектов по сбору и переработке твёрдых коммунальных отходов. При выборе будут учитываться технологические, природоохранные и экологические требования, а также мнение жителей.
«Как и обещал, до конца июня я принял решение, которое считаю правильным и взвешенным», — сообщил врио губернатора. По его словам, концессионное соглашение, заключённое ранее, будет расторгнуто, так как его условия противоречат интересам региона и его жителей.
Паслер отметили, что работа по организации системы обращения с отходами будет продолжена. Рассматриваются альтернативные площадки для размещения объектов по сбору и переработке твёрдых коммунальных отходов. При выборе будут учитываться технологические, природоохранные и экологические требования, а также мнение жителей.
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