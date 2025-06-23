Власти отменили строительство мусоросортировочного завода в Сысертском районе

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Власти Свердловской области отказались от планов по строительству мусоросортировочного завода в Сысертском районе. Решение принято сегодня после обсуждений с депутатами и муниципалитетом. Об этом сообщает Денис Паслер в своём телеграм-канале.«Как и обещал, до конца июня я принял решение, которое считаю правильным и взвешенным», — сообщил врио губернатора. По его словам, концессионное соглашение, заключённое ранее, будет расторгнуто, так как его условия противоречат интересам региона и его жителей.Паслер отметили, что работа по организации системы обращения с отходами будет продолжена. Рассматриваются альтернативные площадки для размещения объектов по сбору и переработке твёрдых коммунальных отходов. При выборе будут учитываться технологические, природоохранные и экологические требования, а также мнение жителей.