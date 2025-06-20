В Екатеринбурге с 30 июня меняются схемы движения автобусов № 6, 25 и 49

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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С 30 июня по 31 августа в Екатеринбурге временно изменится движение трёх автобусных маршрутов — № 6, 25 и 49. Об этом сообщает администрация Екатеринбурга.Автобус № 6 в направлении остановки «Институт связи» будет курсировать по следующему пути: Малогородская (Карасьеозерский-2) — Новомосковский тракт — ТЦ «МЕГА» — Металлургов (разворот у жилого комплекса «Новый ВИЗ») — дублёр улицы Металлургов — Викулова — Крауля.Автобусы № 25 и 49 от остановки «СТЦ МЕГА» поедут по улицам Металлургов и Викулова, далее — по действующим маршрутам. Однако при этом из схемы движения исчезнут остановки «ТК Новомосковский», «Ново-Московский тракт» и «Детский центр» на дублёре улицы Металлургов.На маршруте № 49 сохраняются утренние рейсы от остановки «Ново-московский тракт». В рабочие дни автобусы будут отправляться в 06:54, в выходные — в 06:45.В обратном направлении — к ТЦ «МЕГА» — автобусы № 25 и 49 поедут по дублёру улицы Металлургов, а затем по основной проезжей части.