Екатеринбуржец лишился 6,6 миллиона рублей после знакомства на сайте и «помощи адвоката» из Великобритании

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге 40-летний менеджер компании, специализирующейся на сервисном обслуживании железнодорожного транспорта, стал жертвой интернет-мошенников. Мужчина потерял более 6,6 миллиона рублей, поверив в лёгкий заработок на криптовалюте. Как сообщили в УМВД России по Екатеринбургу, большая часть этой суммы была получена по кредитам.История началась в середине мая, когда мужчина познакомился с девушкой по имени «Карина» на сайте знакомств. Новая знакомая рассказала, что успешно торгует криптовалютой, и предложила ему попробовать заработать таким же способом. Спустя короткое время с екатеринбуржцем связался некий «аналитик рынка» по фамилии Демин — он убедил мужчину перевести миллионы рублей на криптосчёт для начала «инвестиций».Чтобы пополнить счёт, пострадавший оформил несколько кредитов в банках. В течение двух недель мошенники создавали видимость дохода, демонстрируя стабильный рост вложений. Однако при попытке вывести деньги возникла «техническая ошибка», и средства оказались недоступны. Только тогда мужчина понял, что его обманули.На этом история не закончилась. В надежде вернуть средства он разместил несколько заявок на сайтах с объявлениями об оказании юридических услуг. Вскоре ему позвонил человек, представившийся «адвокатом Павлом» из Великобритании. Он пообещал помощь в возврате криптовалюты, но взамен потребовал ещё несколько сотен тысяч рублей, которые также были переведены мошенникам.После второго обмана мужчина всё же обратился в полицию. В УМВД возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).По данным ведомства, только за прошедшую неделю жители Екатеринбурга передали мошенникам более 26 миллионов рублей. Полицейские в очередной раз напоминают: не стоит доверять финансовым предложениям от незнакомцев и тем более переводить деньги за «спасение» уже потерянных средств.