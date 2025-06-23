За выбитые зубы прокуратура Туринского района взыскала с подростка компенсацию

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Туринском районе Свердловской области произошёл инцидент, завершившийся судебным разбирательством и материальными последствиями для семьи подростка. А начался он с конфликта между двумя подростками.Согласно материалам дела, конфликт произошёл в ночь на 1 января 2025 года в частном доме, где тусовались несовершеннолетние ребята. Во время вечеринки между двумя 15-летними юношами вспыхнула ссора. Один из них, не сдержав эмоций, ударил оппонента несколько раз по лицу, в результате чего тот лишился двух передних зубов. Причиной конфликта, по словам очевидцев, стала неосторожно брошенная фраза, вызвавшая агрессию у обидчика.После инцидента пострадавший вместе с законным представителем обратился в Ирбитскую стоматологическую поликлинику. Врачи оказали помощь и установили временные импланты — постоянные конструкции пока невозможны из-за возраста подростка и продолжающегося роста челюсти.Прокуратура Туринского района, действуя в интересах пострадавшего, обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда и расходов на лечение. В процессе судебного разбирательства материальный ущерб — стоимость медицинской помощи — был добровольно возмещён ответчиком. Тем не менее, суд признал необходимость компенсации и нематериального вреда. Вынесено решение о взыскании с виновного 60 тысяч рублей. При этом отдельно указано: если несовершеннолетний не сможет выплатить сумму самостоятельно, обязанность по компенсации ляжет на его законного представителя.Как уточняет прокуратура Свердловской области, судебное решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.