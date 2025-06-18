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В Свердловской области ожидаются грозы и дожди
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В ближайшие выходные в Свердловской области ожидается непогода. Синоптики прогнозируют сильные дожди, грозы и ветер до 25 метров в секунду.
В субботу, 28 июня, в Свердловской области облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный и очень сильный, в также град и грозы. Ночью +11...+16°C, днём +20...+25°C. Ветер 3-8 м/сек, отдельные порывы при грозе 15-18 м/сек, местами шквалистое усиление 25 м/сек.
В Екатеринбурге кратковременный дождь, гроза, ночью +14...+16°C, днём +20...+22°C. Ветер 3-8 м/сек, порывы при грозе до 14 м/сек.
В воскресенье, 29 июня, в регионе облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Ночью +9...+14°C, днём +22...+27°C. Ветер 5-10 м/сек.
В столице Урала ночью +12...+14°C, без осадков; днём +22...+24°C кратковременный дождь, гроза. Ветер 5-10 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральском УГМС».
В субботу, 28 июня, в Свердловской области облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный и очень сильный, в также град и грозы. Ночью +11...+16°C, днём +20...+25°C. Ветер 3-8 м/сек, отдельные порывы при грозе 15-18 м/сек, местами шквалистое усиление 25 м/сек.
В Екатеринбурге кратковременный дождь, гроза, ночью +14...+16°C, днём +20...+22°C. Ветер 3-8 м/сек, порывы при грозе до 14 м/сек.
В воскресенье, 29 июня, в регионе облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Ночью +9...+14°C, днём +22...+27°C. Ветер 5-10 м/сек.
В столице Урала ночью +12...+14°C, без осадков; днём +22...+24°C кратковременный дождь, гроза. Ветер 5-10 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральском УГМС».
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