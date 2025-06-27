Как подготовить ребёнка к летнему лагерю





– говорит Малиновская. «В детском коллективе передать инфекцию проще – дети тесно общаются, не всегда помнят о правилах гигиены, а потому респираторные и кишечные инфекции возникают с завидной регулярностью. Для того, чтобы несколько снизить вероятность передачи инфекций, организаторы лагеря просят предоставить медицинские справки. Необходимость их предоставить – не просто формальность, а знак того, что к здоровью детей планируют относиться со всей ответственностью»,





– отмечает эксперт. «Банальное мытье рук имеет куда большее значение, чем можно представить»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Летний лагерь – одно из самых ожидаемых событий. Однако если дети ждут его с предвкушением веселья и новых эмоций, то родители нередко озабочены питанием и здоровьем ребёнка в лагере. Рассказываем, как подготовить ребёнка к лагерю, какие справки нужны и что требуют сдавать.По словам руководителя медицинского департамента сети лабораторий KDL компании «Медскан» Ольги Малиновской, даже в самом образцовом лагере с лучшим питанием и замечательными условиями проживания возможно заболеть.Некоторые справки выдаются заранее и имеют долгий «срок годности». Другие бывают актуальны всего несколько дней, поэтому их приходится делать за несколько дней до отъезда.Как поясняет Ольга Малиновская, основные справки для лагеря – это справка по форме 079/у, где указаны основные сведения о ребёнке, перенесенных заболеваниях, сделанных прививках и имеющихся болезнях, а также справка о контактах № 291 с информации об отсутствии контакта с носителями информационных болезней. Вот только если справка 079/у действует 90 дней, то справка №291 – всего 3-5 рабочих дней.Помимо этого, могут потребоваться другие анализы. Например, анализ кала на яйца глист и соскоб на энтеробиоз. Вот тут уже срок действия справки может быть разным – у разных лагерей могут отличаться требования к её давности.По мнению Малиновской, нелишнем будет в целом оценить состояние ребёнка, сдав базовые анализы – клинический анализ крови и общий анализ мочи. По её словам, отклонения в результатах исследований сразу покажут на возможные нарушения. Тут также важно подчеркнуть, что определить, насколько критичны эти отклонения, необходима ли терапия, и какой именно она должна быть, может только специалист.Кроме этого, перед отправкой ребёнка в лагерь бывает важно научить его базовым правилам гигиены и донести до него важность их соблюдения.Также, если у ребёнка есть аллергия, хронические заболевания или потребность в постоянном приеме лекарственных препаратов, об этом нужно обязательно проинформировать ответственных за смену, так как они обязаны знать о потребностях детей. Кроме этого, ребёнок тоже должен знать к кому он может обратиться, если у него возникнут проблемы со здоровьем.