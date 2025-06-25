Из-за ремонта на Свелореченской в Екатеринбурге поменяются пять автобусных маршрутов

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Из-за ремонта на улице Светлореченской, от 10-го дома на Соболева до переулка Клеверного, в Екатеринбурге изменится схема движения пяти автобусных маршрутов.В их числе маршруты № 24, 85, 63, 48 и 42. Они, не доезжая до улицы Соболева, будут сворачивать со Светлореченской на Объездную дорогу и далее следовать по улицам Вильгельма де Геннин – Краснолесья – Тенистая – Суходольская, после чего возвращаться на свой маршруты.По такой схеме автобусы будут ездить с 28 по 29 июня, рассказали в мэрии. Уже 30 июня они должны вернуться к привычным маршрутам.