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В Екатеринбурге вынесли приговор прописавшей в своей квартире девятерых иностранцев хозяйке
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор местной жительнице Татьяне Никулиной, которая прописала в своей квартире девятерых иностранцев.
Когда точно иностранные граждане были прописаны в её квартире, неизвестно. По версии следствия, хозяйка сделала это до 19 июля 2024 года. При этом женщина осознавала, что иностранные граждане не будут проживать по адресу прописки. С её слов, она делала это безвозмездно.
Подсудимая вину признала и раскаялась в содеянном, рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Суд признал её виновной по статье о «фиктивной постановки на учёт иностранных граждан» (статья 322 УК РФ) и назначил ей штраф в размере 85 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.
Когда точно иностранные граждане были прописаны в её квартире, неизвестно. По версии следствия, хозяйка сделала это до 19 июля 2024 года. При этом женщина осознавала, что иностранные граждане не будут проживать по адресу прописки. С её слов, она делала это безвозмездно.
Подсудимая вину признала и раскаялась в содеянном, рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Суд признал её виновной по статье о «фиктивной постановки на учёт иностранных граждан» (статья 322 УК РФ) и назначил ей штраф в размере 85 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.
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