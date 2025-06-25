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До осени закроют движение по улице Военного флота в Екатеринбурге
Фото: Юлия Кольтенберг
С 23 июля по 9 сентября в Екатеринбурге будет закрыто движение по улице Военного Флота.
Движение будет ограничено на участке от улицы Московской до улицы Печатников. Там специалисты ООО «Московский квартал-1» будут строить водопровод, сообщили в мэрии.
Объезжать зону перекрытия предлагают по улицам Амундсена, Гризодубовой, Тельмана и Печатников.
Движение будет ограничено на участке от улицы Московской до улицы Печатников. Там специалисты ООО «Московский квартал-1» будут строить водопровод, сообщили в мэрии.
Объезжать зону перекрытия предлагают по улицам Амундсена, Гризодубовой, Тельмана и Печатников.
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