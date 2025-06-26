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Трёх жителей Свердловской области наградили Почётной грамотой президента
Документ: официальный интернет-портал правовой информации / publication.pravo.gov.ru
Накануне Владимир Путин распорядился о награждении Почётной грамотой президента РФ трёх жителей Свердловской области за их успели в сферах энергетики, ЖКХ и транспорта.
Благодарность Владимира Путина получили двое работников «Екатеринбургской теплосетевой компании» – мастер производственного участка Александр Задеревушко и начальник района тепловых сетей № 1 Сергей Стробыкин.
Также президент отметил работу начальника района контактной сети станции Шаля Свердловской дирекции по энергообеспечению филиала ОАО РЖД Сергея Шешенина.
Распоряжение о поощрении опубликовали на правовом портале.
Благодарность Владимира Путина получили двое работников «Екатеринбургской теплосетевой компании» – мастер производственного участка Александр Задеревушко и начальник района тепловых сетей № 1 Сергей Стробыкин.
Также президент отметил работу начальника района контактной сети станции Шаля Свердловской дирекции по энергообеспечению филиала ОАО РЖД Сергея Шешенина.
Распоряжение о поощрении опубликовали на правовом портале.
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