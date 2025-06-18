У жителя Екатеринбурга конфисковали автомобиль и мопед — у жителя Туринска

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сразу двумя случаями конфискации транспортных средств поделилась сегодня пресс-служба свердловской прокуратуры. В одном из них за пьяное вождение наказали екатеринбуржца, во втором — за то же — жителя Туринска.Решение конфисковать внедорожник «Mercedes-Benz GL500» с передачей его в собственность государства принял Кировградский городской суд. Такое наказание понёс 41-летний екатеринбуржец, задержанный за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и попытку дать взятку полицейскому.Как установил суд, утром 8 июня 2024 года мужчина, продолжая празднование своего дня рождения, сел за руль, несмотря на ранее назначенное административное наказание за аналогичное правонарушение. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он двигался по автодороге «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов» в сторону Качканара и на 76-м километре столкнулся с автомобилем Opel Astra, не соблюдая безопасную дистанцию.После аварии сотрудники ГИБДД отстранили нарушителя от управления и провели освидетельствование, подтвердившее факт опьянения. Уже в отделении полиции мужчина попытался прекратить проверочные мероприятия, предложив заместителю начальника взятку в размере 15 тысяч рублей, которые положил на стол служебного кабинета. Его действия были квалифицированы как покушение на дачу взятки должностному лицу.Аналогичное дело рассмотрено в Туринском районном суде. Там 32-летний мужчина признан виновным в повторном управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителя задержали в сентябре 2024 года в селе Коркинское, когда он передвигался на мопеде без госномера с явными признаками опьянения. При этом, менее чем за месяц до инцидента — 21 августа 2024 года — он уже привлекался к административной ответственности за такое же нарушение и отбыл 11 суток ареста.Суд назначил нарушителю 240 часов обязательных работ и лишил права управлять транспортными средствами на два года. Кроме того, мопед марки «ALPHA FX MAX LUX», принадлежавший осуждённому, решением суда был конфискован и передан в доход государства.Оба приговора вступили в законную силу.