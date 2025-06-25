Возрастное ограничение 18+

На «Ночь музыки» в центре Екатеринбурга запретят алкоголь и электросамокаты

16.08 Четверг, 26 июня 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Во время «Ночи Музыки», которая в грядущие выходные, в центре Екатеринбурга нельзя будет купить алкоголь или взять в аренду кикшеринговый самокат.

Кататься на СИМах (средствах индивидуальной мобильности) будет запрещено с 20.00 27 июня до 02.00 28 июня в следующем «квадрате улиц»: Челюскинцев, Маршала Жукова, Хохрякова, Малышева, Мамина Сибиряка, Шевченко, Николая Никонова.


Иллюстрация: мэрия уральской столицы


Алкоголь перестанут продавать сразу в нескольких «квадратах»:
– с 12.00 до 23.00 в границах улиц Карла Либкнехта – Клары Цеткин – Мамина-Сибиряка – Шевченко;
– с 14.30 до 23.00 в границах улиц Бориса Ельцина – Челюскинцев – набережной Рабочей молодежи;
– с 15.00 до 23.00 на Базовом переулке (от Яламова до Машинной), а также в границах улиц Восточной – Большакова – Луначарского – Ткачей

Также с 16.00 до 23.00 ограничения начнут действовать в границах улиц:
– Свердлова – Челюскинцев – Азина;
– Красноармейской – Малышева – Мамина-Сибиряка – Ленина;
– 8 Марта – Малышева – Горького – Ленина;
– Репина – Пирогова – Верх-Исетского бульвара;
– Горького – Клары Цеткин – Царской – Толмачева – Ленина;
– Декабристов – Степана Разина – Народной воли – Розы Люксембург;
– Дзержинского – Царской – Николая Никонова – Красного;
– Первомайской – Луначарского – Шарташской.


Скрин: «Яндекс-карты»


Зоны, в которых будет запрещена продажа алкоголя, также можно посмотреть на специальной карте.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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