Возрастное ограничение 18+
На «Ночь музыки» в центре Екатеринбурга запретят алкоголь и электросамокаты
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Во время «Ночи Музыки», которая в грядущие выходные, в центре Екатеринбурга нельзя будет купить алкоголь или взять в аренду кикшеринговый самокат.
Кататься на СИМах (средствах индивидуальной мобильности) будет запрещено с 20.00 27 июня до 02.00 28 июня в следующем «квадрате улиц»: Челюскинцев, Маршала Жукова, Хохрякова, Малышева, Мамина Сибиряка, Шевченко, Николая Никонова.
Алкоголь перестанут продавать сразу в нескольких «квадратах»:
– с 12.00 до 23.00 в границах улиц Карла Либкнехта – Клары Цеткин – Мамина-Сибиряка – Шевченко;
– с 14.30 до 23.00 в границах улиц Бориса Ельцина – Челюскинцев – набережной Рабочей молодежи;
– с 15.00 до 23.00 на Базовом переулке (от Яламова до Машинной), а также в границах улиц Восточной – Большакова – Луначарского – Ткачей
Также с 16.00 до 23.00 ограничения начнут действовать в границах улиц:
– Свердлова – Челюскинцев – Азина;
– Красноармейской – Малышева – Мамина-Сибиряка – Ленина;
– 8 Марта – Малышева – Горького – Ленина;
– Репина – Пирогова – Верх-Исетского бульвара;
– Горького – Клары Цеткин – Царской – Толмачева – Ленина;
– Декабристов – Степана Разина – Народной воли – Розы Люксембург;
– Дзержинского – Царской – Николая Никонова – Красного;
– Первомайской – Луначарского – Шарташской.
Зоны, в которых будет запрещена продажа алкоголя, также можно посмотреть на специальной карте.
Кататься на СИМах (средствах индивидуальной мобильности) будет запрещено с 20.00 27 июня до 02.00 28 июня в следующем «квадрате улиц»: Челюскинцев, Маршала Жукова, Хохрякова, Малышева, Мамина Сибиряка, Шевченко, Николая Никонова.
Иллюстрация: мэрия уральской столицы
Алкоголь перестанут продавать сразу в нескольких «квадратах»:
– с 12.00 до 23.00 в границах улиц Карла Либкнехта – Клары Цеткин – Мамина-Сибиряка – Шевченко;
– с 14.30 до 23.00 в границах улиц Бориса Ельцина – Челюскинцев – набережной Рабочей молодежи;
– с 15.00 до 23.00 на Базовом переулке (от Яламова до Машинной), а также в границах улиц Восточной – Большакова – Луначарского – Ткачей
Также с 16.00 до 23.00 ограничения начнут действовать в границах улиц:
– Свердлова – Челюскинцев – Азина;
– Красноармейской – Малышева – Мамина-Сибиряка – Ленина;
– 8 Марта – Малышева – Горького – Ленина;
– Репина – Пирогова – Верх-Исетского бульвара;
– Горького – Клары Цеткин – Царской – Толмачева – Ленина;
– Декабристов – Степана Разина – Народной воли – Розы Люксембург;
– Дзержинского – Царской – Николая Никонова – Красного;
– Первомайской – Луначарского – Шарташской.
Скрин: «Яндекс-карты»
Зоны, в которых будет запрещена продажа алкоголя, также можно посмотреть на специальной карте.
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