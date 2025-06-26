В Екатеринбурге на месяц закроют движение по Онежской

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге месяц нельзя будет проехать по улице Онежской, там будут делать ливневую канализацию.Вести работы будут специалисты ООО «АТЛАС Шатурский». Движение на Онежской будет закрыто с 21 июля по 11 августа включительно от Шатурской до Белинского, сообщили в пресс-службе городской администрации.Объезжать зону перекрытия предлагают по улицам Саввы Белых, Шатурской и Белинского.