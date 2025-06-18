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Екатеринбуржцев просят не красть цветы из городских дендропарков
Фото: Дендропарк ЕКБ
В екатеринбургских дендропарках стали исчезать цветы. Представители парков призывают горожан уважать чужой труд и не выкапывать растения.
К посту также приложены фотографии, сделанные как в дендропарке на улице 8 Марта, так и на Первомайской. На них видно ямки, оставшиеся от вырванных из земли цветов.
«И вот совсем недавно "Синара" высадила можжевельники, а мы украсили клумбы цветами однолетками, как тут же любители природы вырывают наши растения, и бегут украшать свои участки»,
– написали в телеграм-канале парка.
К посту также приложены фотографии, сделанные как в дендропарке на улице 8 Марта, так и на Первомайской. На них видно ямки, оставшиеся от вырванных из земли цветов.
«Мы вкладываем столько сил и трудов, ухаживая за растениями. Высаживаем им, чтобы и сотни тысяч жителей любовались этой красотой! Печально, но каждый день мы не досчитываемся цветов»,
– негодуют представители парков.
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