Екатеринбуржцев просят не красть цветы из городских дендропарков





написали в телеграм-канале парка. «И вот совсем недавно "Синара" высадила можжевельники, а мы украсили клумбы цветами однолетками, как тут же любители природы вырывают наши растения, и бегут украшать свои участки»,





– негодуют представители парков. «Мы вкладываем столько сил и трудов, ухаживая за растениями. Высаживаем им, чтобы и сотни тысяч жителей любовались этой красотой! Печально, но каждый день мы не досчитываемся цветов»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В екатеринбургских дендропарках стали исчезать цветы. Представители парков призывают горожан уважать чужой труд и не выкапывать растения.К посту также приложены фотографии, сделанные как в дендропарке на улице 8 Марта, так и на Первомайской. На них видно ямки, оставшиеся от вырванных из земли цветов.