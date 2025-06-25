В Краснотурьинске из-за грубых нарушений санитарных норм закрыли два кафе





– сказали в пресс-службе. «Эти нарушения представляли серьезную опасность для здоровья посетителей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Краснотурьинске закрыли два кафе из-за грубых нарушений санитарно-эпидемиологических норм после проверки специалистов Роспотребнадзора. Решением городского суда была приостановлена работа заведений доставки TOMIMI и «Шашлычок».Как [url=http://]сообщили[/url]https://t.me/ekboblsud/3204 в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в ходе проверок были зафиксированы грубые отклонения от правил приготовления, хранения и реализации пищи, а также несоблюдение гигиенических стандартов сотрудниками заведений.В итоге Краснотурьинском судом владельцы обоих точек питания – «TOMIMI» на улице Коммунальная, 38 (ИП Кочегарова И.С.) и «Шашлычок» на улицу Ленинского Комсомола, 21 (И.П. Новрузов Р.Н.о.) – были признаны виновным по статье 6.6 КоАП РФ, за что им назначили наказание в виде приостановления деятельности заведений на 90 суток.