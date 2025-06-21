На трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган завтра ограничат движение

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Завтра, 26 июня, будет введено ограничение движения транспорта на федеральной трассе Р-354. Связано это с проведением работ на железной дороге.С предупреждением об ограничении движения выступил «Уралуправтодора». Коснётся это участка на 55 километре указанной федеральной трассы, соединяющей города Екатеринбург, Шадринск и Курган. Неподалёку от посёлка Марамзино будет введено одностороннее движение, что позволит службам Свердловской железной дороги провести необходимые работы на железнодорожном переезде. Ограничение будет действовать с 11.00 до 17.00.Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут, учитывая возможные задержки. На участке будут установлены временные дорожные знаки, предупреждающие о временном одностороннем движении по данному участку.