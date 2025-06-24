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Стихийная свалка у садовых участков на Вторчермете угрожает экологии и безопасности
Фото: Свердловское РЭО / t.me/svreo
В Екатеринбурге, рядом с садоводческими товариществами на Вторчермете, стремительно разрастается незаконная свалка, вызывая тревогу у местных жителей и экологов. По данным Свердловского отделения Российского экологического общества, площадь стихийного полигона уже превышает сотню квадратных метров, а поток мусора продолжает увеличиваться.
Как поясняют в областном РЭО, три садовых товарищества, расположенных вблизи свалки, страдают от последствий. Сваленные отбросы привлекают крыс и стаи бродячих собак. Садоводы также жалуются на загрязнение почвы и воды в скважинах, что ставит под угрозу их здоровье. Особую опасность представляет пожарный риск — любая искра может привести к масштабному возгоранию. А совсем рядом находится электростанция!
Во время рейда экологи обнаружили, что мусор систематически сдвигают в сторону леса с помощью экскаватора, освобождая место для новых отходов. На месте круглосуточно дежурит охрана, а в соцсетях открыто рекламируются услуги по вывозу мусора, который в итоге оказывается незаконно сваленным в этом месте.
К борьбе РЭО с незаконной свалкой подключилась Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура. На июль запланировано первое судебное заседание, где будет решаться вопрос о ликвидации опасного объекта.
Как поясняют в областном РЭО, три садовых товарищества, расположенных вблизи свалки, страдают от последствий. Сваленные отбросы привлекают крыс и стаи бродячих собак. Садоводы также жалуются на загрязнение почвы и воды в скважинах, что ставит под угрозу их здоровье. Особую опасность представляет пожарный риск — любая искра может привести к масштабному возгоранию. А совсем рядом находится электростанция!
Во время рейда экологи обнаружили, что мусор систематически сдвигают в сторону леса с помощью экскаватора, освобождая место для новых отходов. На месте круглосуточно дежурит охрана, а в соцсетях открыто рекламируются услуги по вывозу мусора, который в итоге оказывается незаконно сваленным в этом месте.
К борьбе РЭО с незаконной свалкой подключилась Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура. На июль запланировано первое судебное заседание, где будет решаться вопрос о ликвидации опасного объекта.
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