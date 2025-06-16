В Краснотурьинске за грубые нарушения санитарных норм закрыли два заведения общепита

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Краснотурьинский городской суд принял решение приостановить работу двух точек общественного питания из-за систематических нарушений санитарных правил. Под ограничение попали заведение японской кухни «TOMIMI» на улице Коммунальной (ИП Кочегарова И.С.) и павильон «Шашлычок» на улице Ленинского Комсомола (ИП Новрузов Р.Н.).Поводом для судебного решения стали результаты проверок Роспотребнадзора, в ходе которых были выявлены серьёзные нарушения в приготовлении, хранении и реализации продуктов. Сотрудники ведомства зафиксировали несоблюдение гигиенических норм персоналом, что создавало угрозу для здоровья посетителей.В отношении владельцев заведений были составлены административные протоколы по статье 6.6 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания. Суд, изучив материалы дела, признал предпринимателей виновными и постановил приостановить их деятельность на 90 суток.Это решение вступает в силу немедленно, а значит, заведения уже должны прекратить работу. Если владельцы не устранят нарушения в установленный срок, возможны дополнительные санкции, вплоть до полного закрытия точек.