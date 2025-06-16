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В Краснотурьинске за грубые нарушения санитарных норм закрыли два заведения общепита
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Краснотурьинский городской суд принял решение приостановить работу двух точек общественного питания из-за систематических нарушений санитарных правил. Под ограничение попали заведение японской кухни «TOMIMI» на улице Коммунальной (ИП Кочегарова И.С.) и павильон «Шашлычок» на улице Ленинского Комсомола (ИП Новрузов Р.Н.).
Поводом для судебного решения стали результаты проверок Роспотребнадзора, в ходе которых были выявлены серьёзные нарушения в приготовлении, хранении и реализации продуктов. Сотрудники ведомства зафиксировали несоблюдение гигиенических норм персоналом, что создавало угрозу для здоровья посетителей.
В отношении владельцев заведений были составлены административные протоколы по статье 6.6 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания. Суд, изучив материалы дела, признал предпринимателей виновными и постановил приостановить их деятельность на 90 суток.
Это решение вступает в силу немедленно, а значит, заведения уже должны прекратить работу. Если владельцы не устранят нарушения в установленный срок, возможны дополнительные санкции, вплоть до полного закрытия точек.
Поводом для судебного решения стали результаты проверок Роспотребнадзора, в ходе которых были выявлены серьёзные нарушения в приготовлении, хранении и реализации продуктов. Сотрудники ведомства зафиксировали несоблюдение гигиенических норм персоналом, что создавало угрозу для здоровья посетителей.
В отношении владельцев заведений были составлены административные протоколы по статье 6.6 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания. Суд, изучив материалы дела, признал предпринимателей виновными и постановил приостановить их деятельность на 90 суток.
Это решение вступает в силу немедленно, а значит, заведения уже должны прекратить работу. Если владельцы не устранят нарушения в установленный срок, возможны дополнительные санкции, вплоть до полного закрытия точек.
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