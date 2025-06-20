Жителя Кушвы пожурили за сокрытие доходов в ходе банкротства

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Прокуратура города Кушвы провела проверку в отношении местного жителя 1977 года рождения, который нарушил законодательство о банкротстве. Поводом для надзорных мероприятий стало обращение финансового управляющего, курирующего дело о несостоятельности должника.Как поясняют в областной прокуратуре, ранее Свердловский арбитражный суд признал мужчину банкротом и ввёл в отношении него процедуру реализации имущества. Однако, вместо соблюдения требований закона, гражданин предпринял действия по сокрытию своих доходов.Установлено, что с июня по ноябрь 2024 года он официально трудился на предприятии по трудовому договору. При этом заработная плата первоначально перечислялась на банковский счёт, открытый на имя другого лица, а затем выдавалась наличными через кассу. Таким образом, мужчина избегал зачисления средств на свой расчётный счёт, открытый в рамках банкротного процесса.Несмотря на неоднократные требования финансового управляющего, должник не передал полученные деньги в конкурсную массу. В результате из процедуры банкротства было выведено более 500 тысяч рублей, которые могли бы пойти на погашение долгов перед кредиторами.Прокуратура направила в Арбитражный суд заявление о привлечении нарушителя к административной ответственности за сокрытие имущества при наличии признаков неплатежеспособности. По результатам рассмотрения дела суд назначил мужчине наказание в виде предупреждения. Хотя санкция статьи предусматривает и штраф, суд ограничился строгим предупреждением, подчеркнув недопустимость подобных действий в дальнейшем.