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Синоптики предупредили о грозе 26 июня в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области вновь обещаются дожди, в том числе с грозой. Её уральские синоптики прогнозируют на завтра.
В четверг, 26 июня, в Свердловской области ночью +7...+12°C, переменная облачность, преимущественно без осадков; днём +21...+26°C, облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер 4-9 м/сек, днём местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге преимущественно без осадков, ночью +10...+12°C, днём +24...+26°C. Ветер 4-9 м/сек.
В пятницу, 27 июня, в регионе облачно с прояснениями, в большинстве районов кратковременный дождь. Ночью +9...+14°C, днём +20...+25°C. Ветер 5-10 м/сек.
В столице Урала ночью +12...+14°C, без осадков, днём +22...+24°C, кратковременный дождь. Ветер 5-10 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УМГС».
В четверг, 26 июня, в Свердловской области ночью +7...+12°C, переменная облачность, преимущественно без осадков; днём +21...+26°C, облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер 4-9 м/сек, днём местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге преимущественно без осадков, ночью +10...+12°C, днём +24...+26°C. Ветер 4-9 м/сек.
В пятницу, 27 июня, в регионе облачно с прояснениями, в большинстве районов кратковременный дождь. Ночью +9...+14°C, днём +20...+25°C. Ветер 5-10 м/сек.
В столице Урала ночью +12...+14°C, без осадков, днём +22...+24°C, кратковременный дождь. Ветер 5-10 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УМГС».
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