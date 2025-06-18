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В Екатеринбурге на два дня изменятся пять трамвайных и три автобусных маршрута
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге временно поменяют пять трамвайных и три автобусных маршрута. Это необходимо для ремонта трамвайных путей на перекрестке улиц Гагарина – Первомайская, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Работы будут вести два дня, поэтому с 00.00 5 июля до 05.00 7 июля меняются следующие трамвайные маршруты:
– № 4: от станции метро Ботаническая – Фучика – 8 Марта – Куйбышева – Луначарского – Уральская – Блюхера – станция Шарташ;
– № 12: от станции Дворец Спорта – Московская – Челюскинцев – Луначарского – Ленина – Гагарина – Малышева – Сыромолотова – 40 лет ВЛКСМ – Сыромолотова – Малышева – Гагарина – Ленина – Луначарского –Куйбышева – Московская – Дворец Спорта;
– № 16: от станции Волгоградская – Белореченская – Московская – Ленина – Луначарского – Челюскинцев – Московская – Белореченская – Волгоградская;
– № 18: от станции Волгоградская – Викулова – Татищева – Ленина – Луначарского – Уральская – Блюхера – Шарташ;
– № 23: от станции Машиностроителей – Бебеля – Халтурина – Верх-Исетский бульвар – Челюскинцев – Луначарского – Ленина – Гагарина – Малышева – Сыромолотова – 40 лет ВЛКСМ.
Также из-за того, что будет закрыто движение по нечетной стороне улицы Гагарина, от проспекта Ленина до улицы Первомайской, меняется движение автобусных маршрутов:
– № 75, № 90 от конечного остановочного пункта «Восточная» будут следовать по улицам: Ленина – площадь Кирова – Мира – Первомайская, далее по маршруту;
– № 28 от конечного остановочного пункта «Радиоколледж» будет следовать по улицам: Ленина – площадь Кирова – Мира – Академическая – Гагарина, далее по маршруту.
Работы будут вести два дня, поэтому с 00.00 5 июля до 05.00 7 июля меняются следующие трамвайные маршруты:
– № 4: от станции метро Ботаническая – Фучика – 8 Марта – Куйбышева – Луначарского – Уральская – Блюхера – станция Шарташ;
– № 12: от станции Дворец Спорта – Московская – Челюскинцев – Луначарского – Ленина – Гагарина – Малышева – Сыромолотова – 40 лет ВЛКСМ – Сыромолотова – Малышева – Гагарина – Ленина – Луначарского –Куйбышева – Московская – Дворец Спорта;
– № 16: от станции Волгоградская – Белореченская – Московская – Ленина – Луначарского – Челюскинцев – Московская – Белореченская – Волгоградская;
– № 18: от станции Волгоградская – Викулова – Татищева – Ленина – Луначарского – Уральская – Блюхера – Шарташ;
– № 23: от станции Машиностроителей – Бебеля – Халтурина – Верх-Исетский бульвар – Челюскинцев – Луначарского – Ленина – Гагарина – Малышева – Сыромолотова – 40 лет ВЛКСМ.
Также из-за того, что будет закрыто движение по нечетной стороне улицы Гагарина, от проспекта Ленина до улицы Первомайской, меняется движение автобусных маршрутов:
– № 75, № 90 от конечного остановочного пункта «Восточная» будут следовать по улицам: Ленина – площадь Кирова – Мира – Первомайская, далее по маршруту;
– № 28 от конечного остановочного пункта «Радиоколледж» будет следовать по улицам: Ленина – площадь Кирова – Мира – Академическая – Гагарина, далее по маршруту.
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