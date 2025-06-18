В Екатеринбурге на два дня изменятся пять трамвайных и три автобусных маршрута

00.00 5 июля до 05.00 7 июля

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге временно поменяют пять трамвайных и три автобусных маршрута. Это необходимо для ремонта трамвайных путей на перекрестке улиц Гагарина – Первомайская, сообщили в пресс-службе городской администрации.Работы будут вести два дня, поэтому сменяются следующие трамвайные маршруты:Также из-за того, что будет закрыто движение по нечетной стороне улицы Гагарина, от проспекта Ленина до улицы Первомайской, меняется движение автобусных маршрутов: