Возрастное ограничение 18+
Екатеринбургскими зацеперами заинтересовалась транспортная прокуратура
Кадр из видео: «Четвёртый канал» / t.me/ekb4tv
Молодыми людьми, которые катались на электричке, зацепившись за последний вагон, заинтересовались в Уральской транспортной прокуратуре.
В понедельник, 23 июня, в телеграм-канале «Четвёртого канала» опубликовали видео с, вероятно, несовершеннолетними, которые выбрали для себя крайне небезопасный способ развлечения. На видео очевидцы призывают их слезть с вагона и уйти с железной дороги, но подростки – восемь человек – всё равно остаются висеть на уезжающей электричке.
Теперь подростков намерены найти.
Также надзорное ведомство намерено дать оценку соблюдению законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта работникам электропоезда, на котором висели подростки.
В понедельник, 23 июня, в телеграм-канале «Четвёртого канала» опубликовали видео с, вероятно, несовершеннолетними, которые выбрали для себя крайне небезопасный способ развлечения. На видео очевидцы призывают их слезть с вагона и уйти с железной дороги, но подростки – восемь человек – всё равно остаются висеть на уезжающей электричке.
Теперь подростков намерены найти.
«Информация по данному факту направлена в ЛО МВД России на станции "Екатеринбург-Пассажирский" для проведения профилактических мероприятий, установления обстоятельств произошедшего и лиц, осуществлявших несанкционированный проезд на железнодорожном транспорте в целях принятия решения в соответствии с административным законодательством»,
– говорится в сообщении транспортной прокуратуры.
Также надзорное ведомство намерено дать оценку соблюдению законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта работникам электропоезда, на котором висели подростки.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию