Екатеринбургскими зацеперами заинтересовалась транспортная прокуратура

– говорится в сообщении транспортной прокуратуры.

«Информация по данному факту направлена в ЛО МВД России на станции "Екатеринбург-Пассажирский" для проведения профилактических мероприятий, установления обстоятельств произошедшего и лиц, осуществлявших несанкционированный проезд на железнодорожном транспорте в целях принятия решения в соответствии с административным законодательством»,