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В Екатеринбурге на неделю закроют движение на перекрёстке улиц Черняховского – Инженерная
Фото: Юлия Кольтенберг
В Екатеринбурге на неделю будет закрыто движение на перекрёстке улиц Черняховского – Инженерная.
Как Вечерним ведомостям сообщили в пресс-службе администрации города, со 2 по 8 июля специалисты «Екатеринбургской теплосетевой компании» будут там восстанавливать асфальтовое покрытие.
Объезжать зону перекрытия предлагают по улицам Косарева и Бородина.
Как Вечерним ведомостям сообщили в пресс-службе администрации города, со 2 по 8 июля специалисты «Екатеринбургской теплосетевой компании» будут там восстанавливать асфальтовое покрытие.
Объезжать зону перекрытия предлагают по улицам Косарева и Бородина.
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