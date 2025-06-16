В Екатеринбурге на неделю закроют движение на перекрёстке улиц Черняховского – Инженерная

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге на неделю будет закрыто движение на перекрёстке улиц Черняховского – Инженерная.Как Вечерним ведомостям сообщили в пресс-службе администрации города, со 2 по 8 июля специалисты «Екатеринбургской теплосетевой компании» будут там восстанавливать асфальтовое покрытие.Объезжать зону перекрытия предлагают по улицам Косарева и Бородина.