Вагоны на станции Сотрино сошли по вине владельца железнодорожных путей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Серовская транспортная прокуратура завершила проверку по факту схода грузового вагона. Это ЧП случилось 13 мая 2025 года на железнодорожных путях необщего пользования, примыкающих к станции Сотрино Свердловской железной дороги.Как установили специалисты, причиной происшествия стало неудовлетворительное состояние путевой инфраструктуры, находящейся на балансе ООО «Сосьва-Лес». В ходе обследования было выявлено критическое уширение колеи, гнилостные повреждения шпал и просадка железнодорожного полотна — все эти факторы и привели к аварийной ситуации.В связи с выявленными нарушениями прокуратура направила представление руководству компании. В результате один из ответственных сотрудников — мастер погрузки — привлечён к дисциплинарной ответственности. Кроме того, виновное должностное лицо также было оштрафовано за несоблюдение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.По требованию надзорного органа повреждённый участок пути был отремонтирован.