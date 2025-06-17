Студентка УрГАХУ предложила проект благоустройства болота на Шарташе

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Проект благоустройства Чистовского болота был представлен участницей студенческого научно-исследовательского лабораторного центра «Лаборатория современного проектирования». Презентация состоялась в рамках защит проектов федеральной программы #ОбучениеСлужением.Проект Валентины Старковой включает прогулочные маршруты, смотровые площадки, зоны отдыха и деревянные настилы на сваях, которыми она предлагает благоустроить болотистую территорию Шарташа. Отличает проект желание сохранить почвенный покров и обеспечить свободу передвижения лесных обитателей. Все элементы инфраструктуры продуманы так, чтобы их можно было сделать из экологичных и долговечных материалов — древесины с устойчивой обработкой и акрилового стекла.Заказчиком проекта благоустройства Чистовского болота выступил Клуб друзей Шарташа, а помогала Валентине Старковой разработать его куратор Валерия Дар, — уточняют в Уральском архитектурно-художественном университете.Чистовское болото — это редкий природный ландшафт, сохраняющий высокую степень биоразнообразия. Автор надеется, что реализация идеи поможет привлечь внимание к малоизвестной лесной территории, укрепит интерес к экологическому туризму в регионе, но одновременно с этим сохранит целостность природного ландшафта.