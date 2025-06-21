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СИЗО №3 заплатит 910 тысяч рублей за испорченную почву под Нижнем Тагилом
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Ленинский районный суд Нижнего Тагила взыскал 910 тысяч рублей со следственного изолятора №3 за свалку, испортившую 300 квадратных метров плодородной почвы под городом.
Как рассказали в объеденное пресс-службе судов Свердловской области, факт загрязнения почвы был выявлен в августе 2024 года во время проверки представителями Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры, регионального Минприроды и ГКУ СО «Центр экологического мониторинга и контроля» территории рядом с третьим следственным изолятором.
При химическом анализе почвы выяснилось, что в ней почти в восемь раз превышено количество аммонийного азота.
В связи с этим природоохранный прокурор обратился в суд с просьбой взыскать с учреждения компенсацию вреда, который был причинён окружающей среде. Суд иск полностью удовлетворил и взыскал 910 166 рублей, которые будут зачислены в бюджет Нижнего Тагила. Также с ответчика взыскана госпошлина 23 203 рубля.
Судебное решение было, но судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда, изучив материалы дела, оставила решение суда первой инстанции оставлено без изменения.
Как рассказали в объеденное пресс-службе судов Свердловской области, факт загрязнения почвы был выявлен в августе 2024 года во время проверки представителями Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры, регионального Минприроды и ГКУ СО «Центр экологического мониторинга и контроля» территории рядом с третьим следственным изолятором.
«Недалеко от здания СИЗО №3 специалисты обследовали канализационный колодец, два сооружения с приёмными камерами и обнаружили склад коммунальных отходов с характерными запахами»,
– рассказали в пресс-службе.
При химическом анализе почвы выяснилось, что в ней почти в восемь раз превышено количество аммонийного азота.
В связи с этим природоохранный прокурор обратился в суд с просьбой взыскать с учреждения компенсацию вреда, который был причинён окружающей среде. Суд иск полностью удовлетворил и взыскал 910 166 рублей, которые будут зачислены в бюджет Нижнего Тагила. Также с ответчика взыскана госпошлина 23 203 рубля.
Судебное решение было, но судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда, изучив материалы дела, оставила решение суда первой инстанции оставлено без изменения.
«Ответчик не оспаривал факт утечки коммунальных отходов, более того, в 2023 году суд обязывал исправительное учреждение модернизировать систему водоотведения следственного изолятора. Виновность в загрязнении почв из-за неисправности насосного оборудования не оспаривалась и ранее признавалась ответчиком»,
– пояснили в суде.
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