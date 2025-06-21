СИЗО №3 заплатит 910 тысяч рублей за испорченную почву под Нижнем Тагилом

«Недалеко от здания СИЗО №3 специалисты обследовали канализационный колодец, два сооружения с приёмными камерами и обнаружили склад коммунальных отходов с характерными запахами»,

– пояснили в суде.

«Ответчик не оспаривал факт утечки коммунальных отходов, более того, в 2023 году суд обязывал исправительное учреждение модернизировать систему водоотведения следственного изолятора. Виновность в загрязнении почв из-за неисправности насосного оборудования не оспаривалась и ранее признавалась ответчиком»,