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В Екатеринбурге на месяц закроют движение на улице Данилы Зверева
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на один месяц закроют движение по улице Данилы Зверева в районе домов №31 и №31 «А».
В июле там будут работать представители застройщика «РС-Девелопмент». Они будут подключать холодное водоснабжение, сообщают на сайте города. Движение должны закрыть уже 1 июля, а закончить все работы и восстановить проезжую часть 30 июля.
На движение общественного транспорта перекрытие не повиляет.
В июле там будут работать представители застройщика «РС-Девелопмент». Они будут подключать холодное водоснабжение, сообщают на сайте города. Движение должны закрыть уже 1 июля, а закончить все работы и восстановить проезжую часть 30 июля.
На движение общественного транспорта перекрытие не повиляет.
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