В Кольцово мужчина вместо Сочи отправился в отделение полиции





– рассказали в управлении.

«В отношении нарушителя транспортные полицейские составили административный протокол по части 2 статье 20.1 КоАП РФ и поместили дебошира в специальное помещение для задержанных лиц, где он провел ночь»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В аэропорту Кольцово мужчина, собиравшийся улететь отдыхать на море в Сочи, перебрал с алкоголем и оказался в линейном отделении полиции.Как рассказали Вечерним ведомостям в управлении на транспорте МВД по УрФО, в минувшее воскресенье, около 12.00, в дежурную часть линейного отдела полиции в Кольцово поступило сообщение о том, что на стоянку борта, вылетавшего по направлению «Екатеринбург – Сочи», требуется наряд полиции. На месте правоохранители обнаружили 42-летнего жителя Каменска-Уральского, который «выражался грубой нецензурной бранью и нарушал общественный порядок».Просьбу проследовать в дежурную часть мужчина проигнорировал, и тогда полицейские надели на дебошира наручники и проводили его в отделение.