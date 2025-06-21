Возрастное ограничение 18+
В Кольцово мужчина вместо Сочи отправился в отделение полиции
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В аэропорту Кольцово мужчина, собиравшийся улететь отдыхать на море в Сочи, перебрал с алкоголем и оказался в линейном отделении полиции.
Как рассказали Вечерним ведомостям в управлении на транспорте МВД по УрФО, в минувшее воскресенье, около 12.00, в дежурную часть линейного отдела полиции в Кольцово поступило сообщение о том, что на стоянку борта, вылетавшего по направлению «Екатеринбург – Сочи», требуется наряд полиции. На месте правоохранители обнаружили 42-летнего жителя Каменска-Уральского, который «выражался грубой нецензурной бранью и нарушал общественный порядок».
Просьбу проследовать в дежурную часть мужчина проигнорировал, и тогда полицейские надели на дебошира наручники и проводили его в отделение.
Как рассказали Вечерним ведомостям в управлении на транспорте МВД по УрФО, в минувшее воскресенье, около 12.00, в дежурную часть линейного отдела полиции в Кольцово поступило сообщение о том, что на стоянку борта, вылетавшего по направлению «Екатеринбург – Сочи», требуется наряд полиции. На месте правоохранители обнаружили 42-летнего жителя Каменска-Уральского, который «выражался грубой нецензурной бранью и нарушал общественный порядок».
Просьбу проследовать в дежурную часть мужчина проигнорировал, и тогда полицейские надели на дебошира наручники и проводили его в отделение.
«В отношении нарушителя транспортные полицейские составили административный протокол по части 2 статье 20.1 КоАП РФ и поместили дебошира в специальное помещение для задержанных лиц, где он провел ночь»,
– рассказали в управлении.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Чёрная икра к празднику: в Кольцово задержали пассажира с деликатесом в четыре раза больше нормы
21 июня 2025
21 июня 2025
Торговца парфюмом подозревают в краже почти двух миллионов рублей с карты приезжего в Екатеринбурге
18 июня 2025
18 июня 2025