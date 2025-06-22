На железнодорожных объектах Свердловской области начались антитеррористические учения





– поясняет ресурс. «Под эгидой оперативного штаба в Свердловской области пройдёт тактико-специальное учение. Его цель — отработать действия задействованных сил и средств в пресечении преступлений террористической направленности, а также по ликвидации и минимизации их последствий на объектах железнодорожного транспорта»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области начались антитеррористические учения на объектах железнодорожного транспорта. Об этом сообщает телеграм-канал «Антитеррор Урал», приводя сообщение пресс-службы областного управления ФСБ.Учения будут идти три дня – 24 по 26 июня. Их проводят в Каменске-Уральском и Богдановиче.В учениях принимают участие правоохранительные органы, экстренные службы, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.Жителей просят не волноваться и «выполнять указания сотрудников правоохранительных органов», «при необходимости оказывать содействие силам правопорядка».