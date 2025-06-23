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В Екатеринбурге утвердили порядок изъятия НТО
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге утвердили порядок хранения и выдачи НТО, а также право изымать подобные объекты. Соответствующий документ подписал городской глава Алексей Орлов.
Теперь муниципалитет сможет изымать торговые объекты. Об этом говорится на сайте города.
Новый документ позволит уполномоченным должностным лицам муниципалитета изымать такие объекты. При этом каждая вещь или документ будут фиксироваться в протоколах и актах.
Храниться изъятое будет на принадлежащих городу складах вплоть до рассмотрения дела об административном правонарушении. Позже владелец сможет подать заявление о возврате собственности, и её вернут в течение трёх дней.
Теперь муниципалитет сможет изымать торговые объекты. Об этом говорится на сайте города.
«Речь идёт о незаконных торговых точках, появляющихся на улицах города в тёплое время года. Например, навесах с мороженым, кукурузой и прочей незаконной уличной торговле»,
– говорят в мэрии.
Новый документ позволит уполномоченным должностным лицам муниципалитета изымать такие объекты. При этом каждая вещь или документ будут фиксироваться в протоколах и актах.
Храниться изъятое будет на принадлежащих городу складах вплоть до рассмотрения дела об административном правонарушении. Позже владелец сможет подать заявление о возврате собственности, и её вернут в течение трёх дней.
«Однако если "бизнесмен" не объявится в течение 20 дней или откажется от вещей, муниципалитет обратится в суд, чтобы тот признал их бесхозными и отдал городу. Распоряжаться ими будут в соответствии с законом»,
– рассказали в администрации.
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