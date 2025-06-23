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В Екатеринбурге утвердили порядок изъятия НТО

09.59 Вторник, 24 июня 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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В Екатеринбурге утвердили порядок хранения и выдачи НТО, а также право изымать подобные объекты. Соответствующий документ подписал городской глава Алексей Орлов.

Теперь муниципалитет сможет изымать торговые объекты. Об этом говорится на сайте города.

«Речь идёт о незаконных торговых точках, появляющихся на улицах города в тёплое время года. Например, навесах с мороженым, кукурузой и прочей незаконной уличной торговле»,

– говорят в мэрии.


Новый документ позволит уполномоченным должностным лицам муниципалитета изымать такие объекты. При этом каждая вещь или документ будут фиксироваться в протоколах и актах.

Храниться изъятое будет на принадлежащих городу складах вплоть до рассмотрения дела об административном правонарушении. Позже владелец сможет подать заявление о возврате собственности, и её вернут в течение трёх дней.

«Однако если "бизнесмен" не объявится в течение 20 дней или откажется от вещей, муниципалитет обратится в суд, чтобы тот признал их бесхозными и отдал городу. Распоряжаться ими будут в соответствии с законом»,

– рассказали в администрации.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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20:53 Убийцу дарителя маринованных огурцов будут судить в Нижних Сергах
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15:09 К шести годами приговорили жительницу Екатеринбурга за организацию наркопритона
15:00 Обвиняемого в выращивании конопли экс-сотрудника МинАПК отпустили из СИЗО
14:34 Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащем водоснабжении в Первоуральске после новых жалоб
14:24 Прокуратура организовала мобильную приемную для жильцов пострадавшего при взрыве газа дома в Серове
14:03 11 уголовных дел о контрабанде лесоматериалов возбудили в Свердловской области с начала года
13:24 У Белоярской АЭС сменился директор
13:02 В Екатеринбурге задержали парня по подозреваемого в хищении сбережений у пенсионеров в России и Казахстане
12:26 Власти отчитались о помощи жильцам пострадавшего при взрыве газа дома в Серове
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10:31 Лишившуюся руки сотрудницу завода в Краснотурьинске сделали виноватой в ЧП
09:39 Росприроднадзор сообщил о нарушениях на мусорном полигоне «Северный» под Екатеринбургом
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