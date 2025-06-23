В Екатеринбурге утвердили порядок изъятия НТО

«Речь идёт о незаконных торговых точках, появляющихся на улицах города в тёплое время года. Например, навесах с мороженым, кукурузой и прочей незаконной уличной торговле»,

– рассказали в администрации.

«Однако если "бизнесмен" не объявится в течение 20 дней или откажется от вещей, муниципалитет обратится в суд, чтобы тот признал их бесхозными и отдал городу. Распоряжаться ими будут в соответствии с законом»,