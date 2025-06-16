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В Екатеринбурге во время отдыха на Шаратше пропал мужчина
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге пропал 42-летний Октавиан Лунгу. Видели его в последний раз в воскресенье вечером, 22 июня, на Шарташе, где он брал в аренду сап.
Ориентировку на пропавшего мужчину опубликовал поисковый отряд «Прорыв». Волонтёры просят сообщать, если кому-то что-либо известно.
По данным ИА «Уральский меридиан», на озере мужчина отдыхал со своими друзьями. С их слов, около 19.00 он взял в аренду сап, вышел на нём на воду и не вернулся – арендованный сап нашли дрейфующим на озере. По некоторым данным, мужчине выдали доску несмотря на то, что он был в подвыпившем состоянии.
Об исчезновении мужчины сообщили его товарищи. В полиции информацию о розыскных мероприятиях подтвердили.
Ориентировку на пропавшего мужчину опубликовал поисковый отряд «Прорыв». Волонтёры просят сообщать, если кому-то что-либо известно.
По данным ИА «Уральский меридиан», на озере мужчина отдыхал со своими друзьями. С их слов, около 19.00 он взял в аренду сап, вышел на нём на воду и не вернулся – арендованный сап нашли дрейфующим на озере. По некоторым данным, мужчине выдали доску несмотря на то, что он был в подвыпившем состоянии.
Об исчезновении мужчины сообщили его товарищи. В полиции информацию о розыскных мероприятиях подтвердили.
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