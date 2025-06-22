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В Екатеринбурге на полтора месяца закроют движение на площади Жуковского
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В июле на площади Жуковского в Чкаловском районе Екатеринбурга начнутся работы по реконструкции тепловой сети.
Как сообщили Вечерним ведомостям в мэрии, их будут проводить специалисты АО «ЕТК». В связи с этим движение транспорта по площади вблизи строения №1 с 15 июля по 30 августа будет закрыто.
После проведения работ элементы благоустройства обещают восстановить.
Как сообщили Вечерним ведомостям в мэрии, их будут проводить специалисты АО «ЕТК». В связи с этим движение транспорта по площади вблизи строения №1 с 15 июля по 30 августа будет закрыто.
После проведения работ элементы благоустройства обещают восстановить.
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