В Екатеринбурге на полтора месяца закроют движение на площади Жуковского

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В июле на площади Жуковского в Чкаловском районе Екатеринбурга начнутся работы по реконструкции тепловой сети.Как сообщили Вечерним ведомостям в мэрии, их будут проводить специалисты АО «ЕТК». В связи с этим движение транспорта по площади вблизи строения №1 с 15 июля по 30 августа будет закрыто.После проведения работ элементы благоустройства обещают восстановить.