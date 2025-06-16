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В Екатеринбурге сломанный телевизор обошёлся продавцу в 270 тысяч рублей

22.31 Понедельник, 23 июня 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
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Завершился судебный спор между жителем Екатеринбурга и продавцом на маркетплейсе по делу о некачественном телевизоре. В результате разбирательства индивидуальному предпринимателю, реализовавшему товар, придётся выплатить покупателю почти 270 тысяч рублей.

История началась с того, что екатеринбуржец приобрёл на маркетплейсе «Яндекс.Маркет» телевизор марки «Samsung» за 88 100 рублей. При получении в присутствии курьера внешних повреждений выявлено не было. Однако при первом включении техника оказалась далека от идеала: изображение нечёткое, яркость — низкая, а сам телевизор заметно «тормозной».

В сервисном центре покупатель узнал, что техника не подлежит гарантийному ремонту, так как официально не ввозилась в Россию. Он направил претензию продавцу — индивидуальному предпринимателю Родионову Д.П. — с просьбой забрать товар и вернуть деньги. Служба поддержки предложила отправить телевизор продавцу для проверки качества. Клиент, не имея заводской упаковки, упаковал устройство в пенопласт, одеяло и новую коробку. Через месяц он получил отказ: дисплей оказался треснутым, а случай признали негарантийным.

Покупатель обратился в Ленинский районный суд Екатеринбурга. В иске к ООО «Яндекс» и ИП Родионову Д.П. он потребовал вернуть стоимость товара, а также выплатить неустойку, штраф и компенсацию морального вреда.

Назначенная товароведческая экспертиза подтвердила наличие трещины, однако установила, что она мешала объективно оценить изначально заявленные дефекты. В то же время суд признал, что неаккуратная упаковка могла стать причиной повреждения экрана. Однако доказательств того, что проблемы с изображением возникли из-за нарушений правил эксплуатации, в материалах дела не содержалось. Поэтому суд частично удовлетворил иск.

С ИП Родионова Д.П. в пользу Евгения взыскана сумма 273 793 рубля. В неё входят стоимость телевизора, неустойка, штраф, компенсация морального вреда, расходы на юриста и госпошлина.

Ответчик обжаловал решение, однако Свердловский областной суд оставил его в силе, подчеркнув, что продавец несёт ответственность за качество товара, независимо от канала поставки.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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21:08 Патрули продолжают выявлять нарушителей противопожарного режима в Свердловской области
20:57 Чиновники решили, что мнение 163 горожан о застройке в екатеринбургском парке «целесообразно не учитывать»
20:53 Убийцу дарителя маринованных огурцов будут судить в Нижних Сергах
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19:08 Воскресные покатушки по Екатеринбургу на самокате закончилась для подростка в больнице
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14:34 Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащем водоснабжении в Первоуральске после новых жалоб
14:24 Прокуратура организовала мобильную приемную для жильцов пострадавшего при взрыве газа дома в Серове
14:03 11 уголовных дел о контрабанде лесоматериалов возбудили в Свердловской области с начала года
13:24 У Белоярской АЭС сменился директор
13:02 В Екатеринбурге задержали парня по подозреваемого в хищении сбережений у пенсионеров в России и Казахстане
12:26 Власти отчитались о помощи жильцам пострадавшего при взрыве газа дома в Серове
11:24 СМИ сообщают о смерти одного из пострадавших при взрыве газа в Серове
11:09 Прокуратура утвердила обвинение по делу о стрельбе у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге
10:31 Лишившуюся руки сотрудницу завода в Краснотурьинске сделали виноватой в ЧП
09:39 Росприроднадзор сообщил о нарушениях на мусорном полигоне «Северный» под Екатеринбургом
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18:09 Трое новых претендентов на пост губернатора Свердловской области подали документы в избирком
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