Чиновники решили, что мнение 163 горожан о застройке в екатеринбургском парке «целесообразно не учитывать»

«…выступают категорически против исключения участка 66:41:0403001:13, ОТОП.1.126 из зоны озеленённых территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) и его дальнейшей застройки» — следует из документа. Также участники обсуждений потребовали «исключить двойное функциональное зонирование и исключить его из общественно-деловой функциональной зоны».

Футбольное поле тоже попадает в пятно планируемой застройки. Фото: читатель Вечерних ведомостей

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Администрация Екатеринбурга опубликовала итоги общественных обсуждений, где рассматривался проект внесения изменений в главный градостроительный документ — Генплан на период до 2045 года. Одним из самых обсуждаемых предложений (судя по числу направленных замечаний и предложений) стал вопрос застройки части парка 50-летия ВЛКСМ. В целом, против застройки высказались 163 участника обсуждений. Но в мэрии решили, что поступившие от них предложения «целесообразно не учитывать».Речь идёт об участке с кадастровым номером 66:41:0403001:13. Это почти 2 гектара зелёной территории, планы по застройке которой вынашиваются давно. Главное юридическое препятствие — наличие у этой территории в генплане статуса «озеленённой территории общего пользования» (ОТОП). Между тем, в новой редакции генплана этот участок предлагается исключить из зоны ОТОП. Защитники парка, понимая, к чему обычно приводят такие «исключения», массово высказались против, их мнения зафиксировали в протоколе общественных обсуждений:Но чиновники решили, что это предложение «целесообразно не учитывать», аргументируя это тем, что ещё в 2009 году правительство региона предусмотрело размещение объекта регионального значения — общежития и медцентра Училища олимпийского резерва №1. Защитники парка говорят, что эти объекты появились в Схеме территориального планирования «без какого-либо общественного контроля и обсуждения, что создало градостроительный социальный конфликт». Сейчас местные жители опасаются, что зелёный участок, на котором произрастает более 500 деревьев, отдадут под застройку, а дети лишатся футбольного поля и любимого места отдыха.Итоги общественных обсуждений, как известно, носят рекомендательный характер. Между тем, решение о внесении изменений в генплан должны принять мэр города и Минстрой региона. Сейчас горожане отправляют обращения на имя Алексея Орлова и в областной Минстрой с аналогичными требованиями о статусе участка и предполагаемой застройке.Добавим, что чиновники посчитали «нецелесообразными» далеко не все предложения горожан. Так, в документе приводится длинный список зелёных территорий в статусе ОТОП (около двух десятков), которые предлагается… исключить. В соответствующей графе лаконично отмечено, что эти предложения «целесообразно учесть» — «с учётом экономических, экологических, социальных и иных факторов». Примечательно, что внёс эти предложения один-единственный участник общественных обсуждений.